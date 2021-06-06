Değişen elle oynama kuralı, EURO 2020'de uygulanacak
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Değişen elle oynama kuralı, EURO 2020'de uygulanacak

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UEFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından elle oynama kuralıyla ilgili yapılan değişikliğin EURO 2020'de uygulanacağını duyurdu. Yeni kurala göre, bir futbolcunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşı gol atarsa bu durum kural ihlali olarak sayılmayacak.

Futbol Birliği Kurulu'nun değişikliğe gittiği elle oynama kuralının yeni hali EURO 2020'de uygulanacak.

12. MADDEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek değişikliklerin, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020'de uygulanacağı belirtildi. Futbol Oyun Kuralları'nın fauller ve suistimallerle ilgili 12. maddesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, oyuncunun elinin/kolunun topa her dokunuşu ihlal olmayacak.

KASITLI OLMADIĞI SÜRECE GOL GEÇERLİ

Bir oyuncunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşının gol atması ya da gol pozisyonuna girmesi artık kural ihlali olarak sayılmayacak.

Yapılan değişikliğe göre elle oynama kuralının ihlal edildiği durumlar ise şöyle:

"Bir oyuncu, elini/kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri/kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli/koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder."

Değişen elle oynama kuralı, EURO 2020'de uygulanacak
Haber Yorumları (2)
XX OZ: desene futbol ,voleybol ve basketbola donecek
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PENTAKİLL LOL: ohooo sen gör daha neler yaparlar :D özellikle türkiye hindistan iran ve katarda :D nasıl komik goller bizi bekliyor.
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