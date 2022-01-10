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Defneyaprağı toplamaya destek

Defneyaprağı toplamaya destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dönemlerde bilhassa kırsal sahil bölgelerde yaşayan köylülerin ek gelir kaynağı olan defneyaprağı toplama ve satışına, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'nden destek geldi.

Son dönemlerde bilhassa kırsal sahil bölgelerde yaşayan köylülerin ek gelir kaynağı olan defneyaprağı toplama ve satışına, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'nden destek geldi.

Gerze ilçe merkeze bağlı köylerdeki vatandaşların toplayarak satışını yaptıkları defne ağacı yaprağının daha çok üretilmesi ve toplanması, ekonomik girdinin daha fazla olması adına Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'nün yeni üretim sahaları açma noktasında girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Konuyla alakalı olarak Gerze Orman İşletme Müdürü Ali Keskin, ilçenin Yaykıl köyünde ormana ait arazilerde kadastro geçmesinin ardından ormana ait bölgelere gelir getirici kızılcık ve defne ağaç dikim çalışma yaptıklarını duyurdu. Keskin, defne ağacının 0-400 rakımında yetiştiğini, bugün orman emvalinden sonra en fazla ihracat yapılan ürünün defne yaprağı olduğunu belirtti.

İşletme Müdürü, yaklaşık 9,5 hektar alanda bu ağaçların dikimi ve bakımının yapıldıktan sonra bölümlerin köylüye devredilerek üretim işlerinin köylülere devredileceğini kaydetti.

Orman İşletme Müdürü Ali Keskin, ormanla alakalı bu emvallerin toplanabilmesi ve satışının sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi adına vatandaşların öncelikle Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirimde bulunarak kayıtlarının yapılması gerektiğinin altını çizdi. - SİNOP

Defneyaprağı toplamaya destek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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