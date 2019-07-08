Deep Purple’in basçısı ve solisti Glenn Hughes, Zorlu PSM’de
Zorlu PSM'nin bu haftaki etkinlikleri arasında Glenn Hughes, "After Work Party", TesseracT, Leprous konserleri ve Amfi'de film gösterimleri bulunuyor.
Zorlu PSM'nin bu haftaki etkinlikleri arasında Glenn Hughes, "After Work Party", TesseracT, Leprous konserleri ve Amfi'de film gösterimleri bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com
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