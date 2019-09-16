De Gea, Manchester United ile sözleşme yeniledi

16.09.2019 18:36

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'dan yapılan açıklamaya göre, 367 kez Manchester United forması giyen David De Gea'nın sözleşmesi, 2023'ün haziran ayına kadar yenilendi.

28 yaşındaki İspanyol milli kalecinin kontratında, bir yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu da belirtildi.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de adım atan De Gea, 2011 yazında 25 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

POGBA TARİFESİ UYGULANACAK

De Gea'nın bu anlaşmayla birlikte Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba ile aynı kazanca sahip olacağı vurgulandı.

Manchester United'da bu sezon 4 maça çıkan De Gea, 4 gol yedi ve 1 maçta kalesini gole kapattı.

Kaynak: AA