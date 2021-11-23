Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleri sonrası TL'deki sert değer kaybı devam ediyor. Dün günü 11.25'ten tamamlayan Dolar yeni güne rekorla başladı. Kur 13.50 lira seviyelerinin üzerine çıkarak rekor tazeledi.

DAVUTOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Dolardaki bu tarihi yükseliş sonrası sessizliğini bozan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

"BU ARTIK CEHALET DEĞİL İHANETTİR"

Davutoğlu, "Bu artık cehalet değil İHANETTİR! Bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum. Bu çerçevede ilk görüşmem bugün 17:00'de Sn. Kılıçdaroğlu'yla. İkinci görüşmem yarın 14:30'da Sn. Akşener'le olacak" dedi.

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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