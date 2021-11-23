Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum - Haberler Ekonomi
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Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Güne rekorla başlayan doların bugün 13.50 seviyelerini de aşarak rekor tazelemesi sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sessizliğini bozdu. "Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum" diyen Davutoğlu, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini açıkladı.

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleri sonrası TL'deki sert değer kaybı devam ediyor. Dün günü 11.25'ten tamamlayan Dolar yeni güne rekorla başladı. Kur 13.50 lira seviyelerinin üzerine çıkarak rekor tazeledi.

DAVUTOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Dolardaki bu tarihi yükseliş sonrası sessizliğini bozan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

"BU ARTIK CEHALET DEĞİL İHANETTİR"

Davutoğlu, "Bu artık cehalet değil İHANETTİR! Bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum. Bu çerçevede ilk görüşmem bugün 17:00'de Sn. Kılıçdaroğlu'yla. İkinci görüşmem yarın 14:30'da Sn. Akşener'le olacak" dedi.

Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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