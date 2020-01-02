Haberler » Spor » David Villa, emeklilik maçında Japonya Kupası'nın sahibi oldu - Spor

David Villa, emeklilik maçında Japonya Kupası'nın sahibi oldu

Dünyaca ünlü futbolcular Andres Iniesta, Lukas Podolski ve David Villa'nın formasını giydiği Vissel Kobe takımı Japonya Kupası'nı müzesine götürdü. Vissel Kobe bu sonuçla birlikte tarihinde ilk kez bir kupa kazanmış oldu.

02.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:44
David Villa, emeklilik maçında Japonya Kupası'nın sahibi oldu

'nın emeklilik öncesi son maçında, Japon ekibi İmparatorlar Kupası'nda ilk zaferini yaşadı.

Vissel Kobe, ve Andres 'nın forma giydiği maçta Kashima Antlers'i 2-0 yenerek kupaya uzandı. Daha önce emeklilik kararını açıklayan 37 yaşındaki David Villa maçın duraklama dakikalarında oyuna dahil oldu.

YILDIZLAR TOPLULUĞU VISSEL KOBE

Karşılaşmaya Olimpiyatlar için inşa edilen Tokyo Ulusal Stadyumu ev sahipliği yaptı.

Kobe sahibi Hiroshi Mikitani, son yıllarda kulübe büyük yatırımlar yaparken, takımda ayrıca Arsenal ve Barcelona forması giymiş Thomas Vermaelen ve eski Barcelona orta saha oyuncusu Sergi Samper de yer alıyor.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler