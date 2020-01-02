David Villa, emeklilik maçında Japonya Kupası'nın sahibi oldu

02.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:44

David Villa'nın emeklilik öncesi son maçında, Japon ekibi İmparatorlar Kupası'nda ilk zaferini yaşadı.

Vissel Kobe, Lukas Podolski ve Andres Iniesta'nın forma giydiği maçta Kashima Antlers'i 2-0 yenerek kupaya uzandı. Daha önce emeklilik kararını açıklayan 37 yaşındaki David Villa maçın duraklama dakikalarında oyuna dahil oldu.

YILDIZLAR TOPLULUĞU VISSEL KOBE

Karşılaşmaya Olimpiyatlar için inşa edilen Tokyo Ulusal Stadyumu ev sahipliği yaptı.

Kobe sahibi Hiroshi Mikitani, son yıllarda kulübe büyük yatırımlar yaparken, takımda ayrıca Arsenal ve Barcelona forması giymiş Thomas Vermaelen ve eski Barcelona orta saha oyuncusu Sergi Samper de yer alıyor.