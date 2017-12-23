- David Blatt: "Bugün takım olarak kazandık"



İSTANBUL - Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, 88-73 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu. Blatt, takım halinde iyi oynadıklarını belirterek, "Bugün takım olarak kazanmayı bildik" dedi.

Trabzonspor karşısında saha avantajıyla galibiyete uzanan Darüşşafaka'da Başantrenör David Blatt karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendirdi. Çok önemli bir maç olduğunu söyleyen Blatt, "Wilbekin'den yoksun olunca zorlanıyorduk. Çok yakın geçen bazı maçları da kaybettik. Bazen sizin için önemli oyuncuları kaybetmiş olmanın ayarlamalarını yapmak zor olabiliyor. Üzerinden birkaç hafta geçtiğine göre artık bunu halletmiş gibi görünüyoruz. Birkaç farklı oyuncudan çok güzel katkılar aldık bugün. Bütün oyuncularımız her gün spor salonuna geldiler ve şanslarını beklediler. Bugün oynayan oyuncular da önemli bir adım atarak kazanmamızı sağladılar. Her zaman tek bir oyuncu maçı kazandırmaz ama maç sonlarında tek oyuncunun önemi daha iyi ortaya çıkar. Bugün genel olarak bir takımın kazanabileceğini gösterdik. Bu galibiyet bir takım oyununun sonucu. Ligin en iyi ikinci skorer takımına karşı iyi bir savunma yaptık. 88 sayı, gerçekten iyi bir rakam. Bizim için kolay olmadı, onların seviyesine erişip, onları aşağıya çekmeyi başardık. Tatil döneminde çok iyi bir galibiyet oldu. Herkesin yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Furkan Aldemir: "Savunmamızla kazandık"

Darüşşafaka Kaptanı Furkan Aldemir, kaybetmemeleri gereken maçlarda aldıkları yenilgileri telafi etmeleri gerektiğini belirterek, "Mağlubiyet sayımız biraz fazla. Türkiye Kupası'ndaki sıralama hem de ligdeki özgüvenimiz için kalan maçları kazanmak istiyoruz. Bugünkü maç da öyle bir maçtı. Skorer bir takım vardı karşımızda. Savunmamızı güçlendirdik ve kazanmayı bildik. Şimdi Anadolu Efes maçı var. İnşallah kazanarak kayıpsız şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.