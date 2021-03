DASH Coin nedir? Güncel DASH Coin yorum ve grafiği

Dash bugünkü fiyatı ₺1.658,25 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺7.681.398.892 TRY. Dash son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #42, piyasa değeri ₺16.623.171.575 TRY. Dolaşımdaki arz 10.024.502 DASH coin ve maksimum seviyede. 18.900.000 DASH coin.

DASH COİN NEDİR?



Dash, doğası gereği merkezi olmayan hızlı, ucuz bir küresel ödeme ağı sunmaya odaklanan açık kaynaklı bir blok zinciri ve kripto para birimidir. Projenin teknik incelemesine göre Dash , daha güçlü gizlilik ve daha hızlı işlemler sağlayarak Bitcoin'i (BTC) iyileştirmeyi hedefliyor .

Adı "dijital nakit" olan Dash, Ocak 2014'te Litecoin'in (LTC) bir çatalı olarak piyasaya sürüldü . Dash, yayına başladığından bu yana, "ana düğümler" ve merkezi olmayan proje yönetişimi dahil olmak üzere teşvik edilmiş düğümlere sahip iki katmanlı bir ağ gibi özellikleri içerecek şekilde büyüdü; Anında ödeme yapılmasını sağlayan InstantSend; Dash blok zincirini anında değiştirilemez kılan ChainLocks; ve işlemler için ek isteğe bağlı gizlilik sunan PrivateSend.

Dash'in Kurucuları Kimlerdir?

Dash, yazılım geliştiricileri Evan Duffield ve Kyle Hagan tarafından kuruldu. Projenin adı başlangıçta XCoin idi ve iki hafta sonra adını Darkcoin olarak değiştirdi ve Mart 2015'te imajını olumlu bir şekilde değiştirmek için Dash olarak yeniden markalaştı .

Duffield, Dash'i piyasaya sürmeden önce, Hawk Financial Group'ta ve halkla ilişkilerde çalıştığı dönemden beri finans alanında deneyime sahip, makine öğrenimi algoritmaları ve arama motorları geliştiren bir yazılım geliştiricisiydi. O ilk tasavvur aslen Darkcoin çağırarak, dolayısıyla - Bitcoin için Gizli kalmayı eklemek için bir yol olarak 2012 yılında Dash. Duffield, bunu bir hobi olarak başlattığını ve sadece bir hafta sonunda kodladığını iddia etti. Duffield , diğer stratejik girişimlere odaklanmak için istifa ettiği Aralık 2017'ye kadar, Dash'in sürekli gelişimini, entegrasyonlarını ve diğer faaliyetlerini destekleyen şirket olan Dash Core Group'un CEO'su olarak görev yaptı .

Hagan , Duffield ile birlikte orijinal Darkcoin tanıtım belgesinin ortak yazarıdır . Ancak, Aralık 2014'ün başlarında projeden ayrıldı .

Dash'i Benzersiz Yapan Nedir?

Şirketin İnternet sitesine göre, amaç Dash "dünyanın en kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir ödemeler-odaklı cryptocurrency olmak" dir. Bunu başarmak için proje, gelişmiş hizmetleri güvenli bir şekilde sağlamak ve Dash'in teklif sistemi üzerinde yönetişim sağlamak üzere tasarlanmış, Dash'ta tutulan teminatla desteklenen sunucular olan bir ana düğümler ağına dayanır. Blok ödüllerinin bir kısmı karşılığında, masternodlar ağa ikinci bir hizmet katmanı sağlar. InstantSend, PrivateSend ve ChainLocks gibi işlevleri kolaylaştırırlar.

Dash, tüccarlar, finansal hizmetler, tüccarlar ve uluslararası havaleler göndermesi gerekenler dahil olmak üzere hem bireysel kullanıcılara hem de kurumlara pazarlanmaktadır. Ekim 2020 yılında Dash Çekirdek Grubu bildirdi stratejik hedefleri ilerlemeye, kendi ekosistemi ve marka oluşturmanın kullanıcıların memnun olmasını sağlamak ve daha fazla ağın arkasındaki teknolojiyi ilerleyen içerdiğini.

Dash'in yönetişim sistemi veya hazine, rekabetçi ve merkezi olmayan bir şekilde projenin geliştirilmesi için blok ödüllerinin% 10'unu dağıtır. Bu, Dash Core Group dahil olmak üzere birçok finanse edilen kuruluşun oluşturulmasına izin verdi. Ayrıca kripto para biriminin benimsenmesini savunan Dash Vakfı, bağış almakta ve ücretli bireysel ve kurumsal üyelikler sunmaktadır.

Dolaşımda Kaç Dash (DASH) Coin Vardır?

Verilebilecek maksimum Dash jeton sayısı 18,921,005'tir. Bununla birlikte, bu rakam nihayetinde yönetişimin bütçe teklifleri için ayrılan blok ödüllerinin% 10'unu nasıl tahsis etmeye karar verdiğine bağlıdır. Hiç tahsis edilmemiş olsaydı, yalnızca 17.742.696 DASH yayınlanacaktı. Yeni Dash jetonları , jeton emisyon oranının her 210,240 blokta veya yaklaşık 383 günde bir on dörde bir veya yaklaşık% 7 oranında azaldığı bir iş kanıtı madenciliği algoritması aracılığıyla oluşturulur .

Yeni DASH'in yaklaşık% 45'i madencilere,% 45'i masternodlara ve% 10'u gelecekteki teklifleri finanse etmek için verilir. Ağustos 2020'de, yürürlüğe girdikten sonra madencilere ve masternodlara verilen madeni paraların oranını sırasıyla 50/ 50'den 40/ 60'a değiştirecek bir teklif onaylandı .

Dash'in piyasaya sürülmesinden sonraki ilk 48 saat içinde yaklaşık 2 milyon madeni para çıkarıldı ve bu da planlanan emisyon programını önemli ölçüde aştı. Dash, başlangıçta zorluk ayarlama algoritmasındaki bir hata nedeniyle piyasaya sürüldüğünde benzer bir sorun yaşayan Litecoin'den çatallandı. Dash'in bu hatayı Litecoin'den miras aldığı iyi belgelenmiş olsa da, yine de ortaya çıkan fastmine'nin erken madencilere fayda sağlamak için kasıtlı olup olmadığı konusunda yaygın spekülasyonlar var.

Dash Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Dash, işlemlerini güvence altına almak için iki katmanlı bir ağ kullanır. İlk kademe, madencilik işlemlerini bir iş kanıtı konsensüs protokolü altında gerçekleştiren düğümlerden oluşur; bu , karmaşık kriptografik sorunları çözmek için rekabet ettikleri ve düğümlerin en az% 51'inin, blok zincirine eklenmesi için bir işlemi onaylaması gerektiği anlamına gelir.

Dash tarafından kullanılan PoW algoritmasına "X11" adı verilir - Dash kurucusu Duffield tarafından geliştirilen ve 11 karma algoritma dizisi kullanan özel bir karma algoritma. Dash'in belgelerine göre , X11 "modern kripto para birimleri tarafından kullanılan en güvenli ve daha sofistike kriptografik hashlerden biridir."

İkinci kademe, ana düğümlerin ağa iyi hizmetler sağlama geçmişlerine göre derecelendirildiği bir hizmet kanıtı fikir birliği algoritması altında çalışan ana düğümlerden oluşur. Ana düğümler ağı denetler ve uygun olmayan bir şekilde onaylanırlarsa düğümler tarafından eklenen yeni blokları reddetme gücüne sahiptir. Ayrıca Dash'in, güvenliği artıran ChainLocks özelliğini de etkinleştirirler, çünkü her 12 saatte bir dönen bir ana düğüm grubu, blok zincirine eklenen tüm yeni blokları gözlemler ve onaylar. Dash'in geliştiricileri, bunun ağı % 51 saldırılarına karşı koruduğunu belirtti .

Dash'i (DASH) Nereden Satın Alabilirsiniz?

En popüler altcoinlerden biri olan Dash, Binance , Coinbase Pro , Huobi Global , Kraken ve OKEx dahil olmak üzere en büyük kripto para borsalarında satın alınabilir . Bu Fiat para birimlerine karşı takas olabilir, örneğin cryptocurrencies Bitcoin ve Eter (ETH) ve stablecoins gibi Tether (USDT) ve ABD sikke (USDC). Hem spot hem de türev piyasalarda alınıp satılabilir.