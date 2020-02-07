Darüşşafaka Tekfen'nin yeni hedefi Türkiye kupası

07.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:06

Yenilenen formatıyla çeyrek finaldeki eşleşmelerin ve ev sahibi ekibin kura ile belirlendiği Solgar Türkiye Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen, ligin ilk yarısını daha alt sırada bitirmesine rağmen kura ile ev sahibi olmaya hak kazandı.

11 Şubat Salı günü saat 19:00'da Anadolu Efes'i konuk edecek olan Darüşşafaka, ligde ve THY Euroleague'de lider konumda bulunan rakibini eleyerek, dörtlü finallere kalmayı hedefliyor.

Darüşşafaka Tekfen İcra Kurulu Başkanı Cem Uğur Yelkalan, Solgar Türkiye Kupası kura çekiminde yaptığı açıklamada, iki güzide takımın güzel bir eşleşmede karşı karşıya geleceğini aktarmış ve kazanarak dörtlü finallere kalmak istediklerini belirtmişti. Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ise, yeni sistemin daha heyecanlı olacağını belirterek, "Rakibimiz Darüşşafaka Tekfen her zaman zordur. Dörtlü Final'e yükselip hedefimiz olan kupayı almak istiyoruz." dedi.

Solgar Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin tamamı şu şekilde;

Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes

Türk Telekom-Pınar Karşıyaka

Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma

Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ

Kaynak: Bültenler