Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li skorer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li skorer oyun kurucu Doron Lamb'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Yunanistan'ın Lavrio takımında geçiren ve 14,1 sayı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki oyun kurucunun transfer edildiği belirtildi.

Lamb'ın geçen sezon ligde 3 sayı çizgisinin gerisinden yüzde 46'lık isabet yakaladığı da kaydedildi.

Kaynak: AA