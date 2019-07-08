Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li skorer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li skorer oyun kurucu Doron Lamb'ı kadrosuna kattı.

Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li skorer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li skorer oyun kurucu Doron Lamb'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Yunanistan'ın Lavrio takımında geçiren ve 14,1 sayı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki oyun kurucunun transfer edildiği belirtildi.
Lamb'ın geçen sezon ligde 3 sayı çizgisinin gerisinden yüzde 46'lık isabet yakaladığı da kaydedildi.

Kaynak: AA
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