Darüşşafaka Tekfen'de sağlık kontrolleri başladı Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı'ndan Doruk Dora, Troy Selim Şav, Mahmut Can Çelik ve Sinan Güler sağlık kontrolünden geçti.

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı'ndan Doruk Dora, Troy Selim Şav, Mahmut Can Çelik ve Sinan Güler sağlık kontrolünden geçti.

Acıbadem Maslak Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: DHA