Darüşşafaka Evinde Kazanmaya Devam Ediyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka, sahasında Trabzonspor'u 15 sayı farkla 88-73 yendi.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Cummings'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle Darüşşafaka 3. dakikayı 9-7 üstün geçti. Green ve Heslip ile dış atışlardan sayılar üreten Trabzonspor, 7. dakikada öne geçti: 15-17. Heslip ve Vasiliauskas'ın etkili oyunuyla konuk ekip, ilk çeyreği 29-27 üstün tamamladı.



İki ekibin de savunmayı sertleştirdiği ikinci çeyrekte, Okben Ulubay ve Eric'in boyalı alandan bulduğu isabetlerle Darüşşafaka, 14. dakikada 4 sayı (35-31) farkla öne geçti. Heslip, Obekpa ve Vasiliauskas'la sayılar kaydeden konuk ekibe, Eric, Sant-Roos ve Bell ile karşılık veren Darüşşafaka, soyunma odasına 53-49 önde gitti.



İkinci yarıda Obekpa ve Harris hücum ikilisiyle pota altında sayılar bulan Trabzonspor, 22. dakikada eşitliği yakaladı: 55-55. 8-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, Cummings'in etkili oyunuyla 25. dakika farkı 8 sayıya çıkardı: 65-57. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken Darüşşafaka, final periyoduna 68-64 üstün girdi.



Son çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan ev sahibi ekip, Kartal Özmızrak'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 34. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 76-66. Sant-Rose ve Furkan Aldemir ile pota altından üst üste sayılar üreten yeşil-siyahlılar, 37. dakikayı 15 sayı (84-69) farkla üstün tamamladı. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka, parkeden 88-73 mağlup ayrıldı.



Maçın en skorer oyuncusu Trabzonspor formasıyla 22 sayı kaydeden Heslip olurken, Darüşşafaka'da Cummings 17, Furkan Aldemir 16, Bell de 15 sayıyla oynadı.



Bu sonuçla Darüşşafaka 7. galibiyetini aldı. Bordo-mavili ekip ise 9. kez mağlup oldu.