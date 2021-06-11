Darıca'ya hizmet kompleksi çalışmaları başladı
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Darıca'ya hizmet kompleksi çalışmaları başladı

Darıca'ya hizmet kompleksi çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Darıca Belediyesi, içerisinde taziye ve aşevi ile birlikte sosyal market ve birçok farklı birimin yer alacağı hizmet kompleksinin yapılması konusunda bir oda ile protokol imzalandı.

Darıca Belediyesi, içerisinde taziye ve aşevi ile birlikte sosyal market ve birçok farklı birimin yer alacağı hizmet kompleksinin yapılması konusunda bir oda ile protokol imzalandı.

Nenehatun Mahallesi'nde 3 bin 615 metrekare alan üzerinde inşa edilecek hizmet kompleksi için Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve oda başkanı arasında protokol imzalandı. Darıca Kaymakamlığında gerçekleşen protokolün ardından yer teslimi yapılırken çalışmalar da başladı. İlk kazmanın vurulduğu Darıca hizmet kompleksi için hafriyat alım işine başlanırken projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Nenehatun Mahallesi'nde 3 bin 615 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan Darıca Hizmet Kompleksi'nin içerisinde taziye evi, AŞ evi, engellilere yönelik hizmet verecek engelliler sosyal faaliyet merkezi, Kızılay hizmet binası, ihtiyaç sahipleri için sosyal market, kurs ve seminer odaları ile eğitim salonları yer alacak. Hayatın birçok alanı ile vatandaşlarımıza dokunacak olan Gebze Ticaret Odası Vakfı Darıca Hizmet Kompleksi, adeta bir yaşam merkezi olarak da hizmet verecek. Aşevinde 365 gün sıcak yemek çıkacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" diye konuştu. - KOCAELİ

Darıca'ya hizmet kompleksi çalışmaları başladı
Darıca'ya hizmet kompleksi çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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