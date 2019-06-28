Darıca Gençlerbirliği altyapısını güçlendirecek

KOCAELİ(AA) - Darıca Gençlerbirliği Sportif A.Ş Kulüp Başkanı Arif Gülen, kulübün altyapısını güçlendireceklerini ve Türkiye'nin konuşacağı bir futbolcu merkezi haline getireceklerini bildirdi.

Gülen, Darıca Gençlerbirliği'nde görev yapan altyapıdan sorumlu antrenörlerle kulübün sosyal tesislerinde bir araya geldi.

Kulübün yeni bir yapılandırmaya gittiğini belirten Gülen, el ele vererek Darıca Gençlerbirliği altyapısını daha da güçlendireceklerini dile getirdi.

Yeni projelerden de bahseden Başkan Gülen, şunları kaydetti:

"Altyapı bizim en önemli konularımızın başında geliyor. Darıca Gençlerbirliği'nin altyapısını güçlendireceğiz ve tüm Türkiye'nin konuşacağı bir futbolcu merkezi haline getireceğiz. Altyapıdan sorumlu hocalarımızla çeşitli fikir alışverişinde bulunduk. Camiamızı çok güzel günler bekliyor."

Kaynak: AA