Darıca'da kömürlük yangını

Darıca ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesindeki bir apartmanın arka bahçesinde bulunan kömürlükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömürlükten dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dumanlar, ekiplerin müdahalesi neticesinde büyümeden kontrol altına alındı, kömürlükte ise maddi hasar oluştu. - KOCAELİ