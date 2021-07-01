Dardanel, Yunanistan markası G. Kallimanis'in devrini sağlayan alacak devir anlaşmasını imzaladı
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Dardanel, Yunanistan markası G. Kallimanis'in devrini sağlayan alacak devir anlaşmasını imzaladı

Dardanel, Yunanistan markası G. Kallimanis'in devrini sağlayan alacak devir anlaşmasını imzaladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ, G. Kallimanis S.A. şirketinin devrini sağlayan alacak devir anlaşmasını imzaladı.

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ, G. Kallimanis S.A. şirketinin devrini sağlayan alacak devir anlaşmasını imzaladı.

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "İktisadi bütünlük içerisindeki varlıkları devralınacak G. Kallimanis S.A. şirketinin yaklaşık 63,2 milyon avro tutar ile borçlusu bulunduğu mali kurumlar (NBG, Alpha Bank, Cairo No.3 (Eurobank), Metexelixis (Quant), Piraeus Bank ve ABC Factors) ile şirketimiz arasında yapılan, bu kurumların Kallimanis firmasından olan alacaklarının teminatları ile beraber tarafımıza 6 milyon avro ödeme karşılığında devrini sağlayan alacak devir anlaşması imzaya açılmış ve tarafımızca imzalanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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Dardanel, Yunanistan markası G. Kallimanis'in devrini sağlayan alacak devir anlaşmasını imzaladı - Haberler
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