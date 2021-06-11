Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi
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Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi

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Su ürünleri konservesi sektöründe önde gelen şirketlerden Dardanel'in Türkiye-İtalya EURO 2020 maçı öncesi paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Şirket, kısa süre sonra tepki toplayan paylaşımı sildi.

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele etmesini tebrik etmek isteyen su ürünleri konservesi sektöründe önde gelen şirketlerden Dardanel, yaptığı paylaşımla eleştirilerin odağında kaldı.

Dardanel'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda makarnalı ton balığı fotoğrafının üzerine "Bu akşam makarnaya koyuyoruz" yazıldı. Paylaşıma not olarak ise "EURO 2020 Turnuvasında A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar dileriz" ifadeleri düşüldü.

Dardanel'den tepki çeken reklam sloganı

PAYLAŞIM SİLİNDİ

Dardanel'in cinsiyetçi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu paylaşım kısa süre sonra silindi.

Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi
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Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi - Haberler Ekonomi
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