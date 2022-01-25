Danimarkalı futbolcu Eriksen, Ajax'ın genç takımıyla antrenmanlara çıkacak

Sahada geçirdiği kalp krizinin ardından İtalya ekibi Inter'den ayrılan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, Hollanda temsilcisi Ajax'ın genç takımıyla antrenmanlara çıkacak.

Ajax Kulübü, eski oyuncuları Eriksen'in yeni kulüp bulana kadar form tutması için genç takımla antrenmanlarda yer alacağını duyurdu.

Uzun zaman sonra döndüğü Ajax'ta kendini evinde hissettiğini belirten Eriksen, "Şu anda kendim için en ideal yerdeyim. En kısa zamanda yeniden en iyi seviyeme ulaşmak istiyorum. Bu sayede yeni kulüp bulduğumda en iyi performansımı sergileyebilirim." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de görev yapmıştı. Eriksen, geçen yıl düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek yere yığılmış, sahaya giren sağlık görevlileri Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu.

Geçirdiği bu rahatsızlık sonrasında kulübü Inter'de forma giyemeyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Eriksen'in sözleşmesi feshedilmişti.