Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu Salgın nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesi karşılaşmaları seyircisiz oynatırken Danimarka'da bir ilk yaşandı. Aalborg ve SonderjyskE arasındaki kupa finali, taraftarlar arasında sosyal mesafe olmadığı için 14 dakika durdu. Sosyal mesafeye uymayanlar, stadyumdan dışarı çıkarıldı ve maç devam etti.

Avrupa'da seyircili futbol oynatan ülkelerden birisi olan Danimarka'da dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Aalborg ve SonderjyskE arasında oynanan Danimarka Kupası finalindeki bir grup Aalborg seyircisinin sosyal mesafeye uymaması, maçı 14 dakika durdurdu. Maçın hakemi, Esbjerg Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 30. dakikasında bir araya gelip tezahürat yapan Aalborg taraftarları nedeniyle karşılaşmayı durdurmak zorunda kaldı. Yaşanan olayın ardından Aalborg'un yardımcı antrenörü Rasmus Würtz, megafonla taraftarlara seslendi ve herkesin kendi koltuğunda oturması konusunda uyarıda bulundu. SOSYAL MESAFEYİ REDDEDENLER DIŞARI ÇIKARILDI 752 biletli seyircinin izlediği maç, sosyal mesafeye uymayı reddeden taraftarların stadyum dışına çıkarılmasıyla kaldığı yerden devam etti. SONDERJYSKE İLKİ YAŞADI Tarihinde profesyonel bir turnuvada başarı sağlayamayan SonderjyskE, Aalborg'u 2-0 mağlup etti. SondersjyskE'nin gollerini Aalborg'un eski oyuncu Anders Jacobsen kaydederken kulüp, tarihinde ilk kez büyük bir kupa kazandı.