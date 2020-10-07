Danimarka, Faroe Adaları 4-0 mağlup etti
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Danimarka, Faroe Adaları 4-0 mağlup etti

07.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:15
Danimarka, Faroe Adaları 4-0 mağlup etti

Danimarka'dan Uluslar Ligi öncesi farklı prova. İskandinav ekibi, hazırlık maçında Faroe Adaları'nı ilk yarıda attığı gollerle 4-0 yendi.

Hazırlık maçı kapsamında Danimarka, Faroe Adaları'nı konuk etti. Kırmızı beyazlılar, zayıf rakibini ilk yarıda attığı gollerle farklı mağlup etti.

4-0 sona eren karşılaşmada Danimarka'nın gollerini, 22. dakikada Andreas Skov Olsen, 27. dakikada Christian Eriksen, 32. dakikada Joakim Maehle ve 45. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.

İskandinav ekibi, Avrupa Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü İzlanda ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Faroe Adaları ise 10 Ekim Cumartesi günü Letonya'yı konuk edecek.

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