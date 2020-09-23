Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel
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Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel

23.09.2020 09:47 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:04

Everton'a transfer olan James Rodriguez'in kendisine ihanet etmesi nedeniyle 6 yıllık evliliklerini bitiren Daniela Ospina, buna karşın Kolombiyalı futbolcuya saygı duyduğunu söyledi. Napoli'de oynayan David Ospina'nın da kardeşi olan Daniela, James ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu belirtti.

Sezon başında Real Madrid'den Everton'a transfer olan James Rodriguez'in eski eşi Daniela Ospina, ayrılıklarına dair uzun süre sonra ilk kez konuştu.

Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel

6 yıllık evliliklerini, Kolombiyalı futbolcunun kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle bitiren Ospina, yaşananlara rağmen kızları nedeniyle iletişimlerinin devam ettiğini belirtti.

Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel

"İLİŞKİMİZ MÜKEMMEL"

Eski bir voleybolcu olan 28 yaşındaki Daniela Ospina, James ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu belirtirken, "Birlikte devam edemeyeceğimizi gördüğümüz anda; kızımızı, ona olan sevgimizi ve birbirimize duyduğumuz saygıyı ön planda tuttuk. James harika bir insan, o kızımın babası. Gerçekleştirmek için pek çok hayalim vardı ancak buna karşın bugün ilişkimiz mükemmel" şeklinde konuştu.

Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel

"İYİ BİR BİTİŞİ TERCİH EDİYORUM"

İlişkiyi devam ettirip kavga etmektense iyi bir şekilde noktalamayı tercih ettiğini söyleyen Ospina, "Bir şey işe yaramadığında, bunun nedeni belki de birçok şeyde başarısızlık yaşamaktır. Sevdiğim, saygı duyduğum ve değer verdiğim o kişiyle aniden kavga etmeye başlayıp sorunlara kapılmaktansa iyi bir bitişi tercih edenlerdenim" ifadelerini kullandı.

Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel

Aynı zamanda Napoli forması giyen David Ospina'nın da kardeşi olan Daniela Ospina, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. 28 yaşındaki eski voleybolcunun Instagram'da 6.7 milyon takipçisi bulunuyor.

Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel
Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (4)
1: İyi de bundan bize ne olması?
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DOLAR 8 LIRA: Ayni bizim ekonomi gibi her şey çok güzel. Hatta dünya bizi kıskanıyor bu kadar insan nasil masallarla uyutulabiliyor diye
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
ZORT: Bak sen Kezban''a :D
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