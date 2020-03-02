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Daniel Sturridge, MLS ekibi Inter Miami ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Daniel Sturridge'in yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki İngiliz yıldız, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anlaşmaya vardı.

02.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:59
Daniel Sturridge, MLS ekibi Inter Miami ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ile yollarını ayırdı. Sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 30 yaşındaki yıldız için uzun uğraşlar veren Fırtına, yıldız isme bordo-mavili formayı giydirdi. Kariyerinde ilk kez Ada'nın dışına çıkan Sturridge'in Türkiye macerası beklenenden kısa sürdü.

BİR TÜRLÜ DÜZENLİ FORMA GİYEMEDİ

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formunu bulmakta zorlanan İngiliz oyuncu, takıma adapte olamadı. Gerek Ünal Karaman gerekse Hüseyin Çimşir döneminde formayı bir türlü alamadı.

Bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da 3 kulvarda; 36 maça çıkan Trabzonspor'da Daniel Sturridge bu karşılaşmaların sadece 16'sında boy gösterebildi. 38 maçın 15'inde sakat olan 30 yaşındaki oyuncu, 5'inde de kadroda olmasına rağmen forma giyemedi.

RUS EKİPLERİYLE GÖRÜŞTÜ ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Alxander Sörloth'un gerisinde kalan Strurridge, transfer dönemi devam eden liglerdeki kulüplerle temasa geçti. Rusya Ligi'nden takımlarla flört halinde olsa da Sturridge, yeni durağını MLS olarak belirledi. MLS tarihinin 25. takımı olan Inter , İngiliz futbolcuyla uzun süredir ilgileniyordu.

ABD temsilcisiyle el sıkışan 30 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ile anlaşıp sözleşmesini feshetti. Tüm alacaklarından da vazgeçen Sturridge, bundan sonra vatandaşı Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin başarısı için ter dökecek.

(Asist Analiz)


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: Daniel Sturridge, MLS ekibi Inter Miami ile anlaşmaya vardı
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