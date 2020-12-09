Daniel Pancu: Hakem dün gece çok büyük bir hata yaptı
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Daniel Pancu: Hakem dün gece çok büyük bir hata yaptı

09.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:42
Daniel Pancu: Hakem dün gece çok büyük bir hata yaptı

Beşiktaşlı eski futbolcu Daniel Pancu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun büyük bir hata yaptığını dile getirdi.

Beşiktaşlı eski futbolcu Daniel Pancu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun büyük bir hata yaptığını dile getirdi.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu damgasını vurdu. Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan Sebastian Coltescu'ya bir tepki de vatandaşı Pancu'dan geldi. Skorer'den Nergis Aşkın'a konuşan Beşiktaşlı eski futbolcu Daniel Pancu, "Hakem dün gece çok ama çok büyük bir hata yaptı. Rumen halkı asla ırkçı değildir. Irkçılığa hayır, yanındayız Pierre Webo" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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