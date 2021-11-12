Dani Alves resmen Barcelona'da! 38'lik efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü - Haberler Spor
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Dani Alves resmen Barcelona'da! 38'lik efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü

Haberler.com - Haberler | Spor

Barcelona, Dani Alves'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. 5 yıl sonra Katalan devine dönen 38 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Dani Alves'in Ocak 2022'den itibaren forma giyebileceği belirtildi.

İspanyol devi Barcelona, 16 Eylül'den itibaren kulüpsüz olan efsane futbolcusu Dani Alves'i 5 yıl sonra yeniden kadrosuna kattı.

2022'DE BARCELONA FORMASINI GİYEBİLECEK

Barcelona, sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Dani Alves'in gelecek hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayacağını ve Ocak 2022'den itibaren forma giyebileceğini duyurdu. Brezilyalı futbolcu, son olarak ülkesinin takımı Sao Paulo'da oynadı. Daniel Alves, daha önce 2008-2016 yılları arasında Barcelona'da forma giymişti.

Dani Alves resmen Barcelona'da! 38'lik efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü

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