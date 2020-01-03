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Dani Alves'in Fransa Kupası Finali'ndeki Nefis Golü

2018-19 sezonunda Fransa Kupası Finali'nde PSG, Rennes ile karşılaştı. Maçın 13. dakikasında kazanılan köşe vuruşunda Neymar'ın ceza sahası dışına çevirdiği topu Dani Alves muhteşem bir tek vuruşla ağlara göndererek gol perdesini açtı. 2-2 biten normal sürenin ardından penaltılara giren final maçını Rennes kazandı.

03.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:19

2018-19 sezonunda Kupası Finali'nde PSG, ile karşılaştı. Maçın 13. dakikasında kazanılan köşe vuruşunda 'ın ceza sahası dışına çevirdiği topu muhteşem bir tek vuruşla ağlara göndererek gol perdesini açtı. 2-2 biten normal sürenin ardından penaltılara giren final maçını Rennes kazandı.

Kaynak: Dugout

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