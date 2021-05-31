Damien Comolli stat koridorunda terör estirdi! Hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
2018-2020 yıllarında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen ve hayal kırıklığı yaratan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Play-Out turunda Nantes'a elenerek Ligue 1'e çıkma şansını kaybetti. Maçın ardından sinirden deliye dönen Fransız futbol adamı koridorda hakemlerin üzerine yürüdü. O anları kameralar saniye saniye kaydetti.
Fransa Ligue 2'de Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Ligue 1 çıkma fırsatını tepti. Nantes'la oynanan Play-Out mücadelesinin ardından sinirlerine hakim olamayan Comolli, hakemlere büyük tepki gösterdi.
"BİZİM YÜKSELME HAKKIMIZI ÇALDINIZ"
Ligue 1'e çıkma mücadelesi veren Toulouse, Play-Out rövanş maçında Nantes'i 1-0 yense de ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduğu için elendi. Comolli, hakem kararlarına sinirlendi ve maç sonu koridorda hakemlere adeta ateş püskürdü. Comolli hakemlere "Bizim yükselme hakkımızı çaldınız. Skandal bu!" dedi.