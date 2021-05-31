Damien Comolli stat koridorunda terör estirdi! Hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı

2018-2020 yıllarında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen ve hayal kırıklığı yaratan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Play-Out turunda Nantes'a elenerek Ligue 1'e çıkma şansını kaybetti. Maçın ardından sinirden deliye dönen Fransız futbol adamı koridorda hakemlerin üzerine yürüdü. O anları kameralar saniye saniye kaydetti.