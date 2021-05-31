Damien Comolli stat koridorunda terör estirdi! Hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
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Damien Comolli stat koridorunda terör estirdi! Hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı

Damien Comolli stat koridorunda terör estirdi! Hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
Haberler.com - Haberler | Spor

2018-2020 yıllarında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen ve hayal kırıklığı yaratan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Play-Out turunda Nantes'a elenerek Ligue 1'e çıkma şansını kaybetti. Maçın ardından sinirden deliye dönen Fransız futbol adamı koridorda hakemlerin üzerine yürüdü. O anları kameralar saniye saniye kaydetti.

Fransa Ligue 2'de Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Ligue 1 çıkma fırsatını tepti. Nantes'la oynanan Play-Out mücadelesinin ardından sinirlerine hakim olamayan Comolli, hakemlere büyük tepki gösterdi.

"BİZİM YÜKSELME HAKKIMIZI ÇALDINIZ"

Ligue 1'e çıkma mücadelesi veren Toulouse, Play-Out rövanş maçında Nantes'i 1-0 yense de ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduğu için elendi. Comolli, hakem kararlarına sinirlendi ve maç sonu koridorda hakemlere adeta ateş püskürdü. Comolli hakemlere "Bizim yükselme hakkımızı çaldınız. Skandal bu!" dedi.

Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi
Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi
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Damien Comolli stat koridorunda terör estirdi! Hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı - Haberler Spor
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