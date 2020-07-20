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Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle birlikte sportif direktör olarak göreve gelen ancak geçtiğimiz Ocak ayında görevinden istifa eden Fransız futbol adamı Damien Comolli ülkesinin takımlarından Toulouse'un başkanı oldu.

20.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:15

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Toulouse'un başkanı oldu.

ABD'li yatırım şirketi RedBird Capital Partners, Toulouse Kulübünün yüzde 85'lik hissesini satın aldığını duyurdu.

Kulübün eski başkanı Olivier Sadran'ın kalan yüzde 15'lik hisseye sahip olmaya devam edeceği, Damien Comolli'nin ise yeni başkan olarak göreve getirildiği belirtildi.

"GÜÇLÜ BİR GELECEK İNŞA ETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten 47 yaşındaki Comolli, "Kulübün büyük bir potansiyeli var. Oyuncular, teknik ekip ve RedBird ile güçlü bir gelecek inşa etmek için beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ligue 1'de son sırada yer alan Toulouse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun tescil edilmesiyle küme düşürülmüştü.

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Fenevden her giden başarılı oluyor:))
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500
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