DAMANACA DEPOZİTOSU, 1 YILDA 3 KAT ARTTI

HAMMADDESİ yurt dışından sağlanan damacananın depozitosu, 1 yılda neredeyse 3 kat arttı. Geçen yıl 15-20 lira arasında değişen fiyat, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı.

Pandemi sürecinde yüzde 70 civarında artan damacana su satışlarıyla birlikte kullanım ömrü 70 dolum olan damacana sirkülasyonu da arttı. Damacanalar dolum yapılan fabrikalarda temizlendikten sonra piyasaya sürülüyor. 70 dolumu tamamlayan ve temizlenemeyen damacanalar ise piyasaya sürülmüyor. İçerisine meyve suyu, alkol, şerbet gibi şeyler koyulan damacanalar temizlenemiyor ve bir daha kullanılamıyor.

HAMMADDESİ YURT DIŞINDAN

Damacana yapımında kullanılan hammadde ise yurtdışından tedarik ediliyor. Son zamanlarda hammadde fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle boş damacana depozitosu 1 yıl içerisinde neredeyse 3 katına çıktı. Geçen yıl 15-20 lira arasında değişen damacana depozitoları, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı. Yüksek fiyat dolayısıyla daha ince plastikten damacanalar da üretilmeye başlandı. Diğer damacanalar gibi 70 dolum yapılan ince damacanaların kötü yanı ise daha çabuk kırılabiliyor olması.

DEPOZİTO 55 LİRAYA ULAŞTI

Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Başkan Yardımcısı Halil Mert, pandemi sürecindeki yaşanan kapanmalarda üretimin durduğunu söyledi. Halil Mert, 'Depozito geçen sene ortalama 15-20 lira civarındaydı, şu an hammadde sıkıntısından dolayı 55 liraya kadar ulaştı. 2 yıldır zorlu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecinde kapanmalar yaşandı, üretim durdu. Bunlar nedeniyle hammadde sıkıntısı yaşıyoruz. İhracatta ek vergiler var, bunlar da maliyeti artırıyor. Bu durum bayilerimize yansıyor, bayilerimizden de müşterilerimize yansıyor" dedi.

70 DOLUM ÖMRÜ VAR

Damacanaların üzerindeki numara ve barkodlarla takip edildiğini söyleyen Mert, 'Vatandaşlarımızdan isteğimiz damacanaları daha temiz kullanmaları. Damacanalara meyve suyu, şerbet gibi ürünler koyuyorlar, bu tür şeyleri şu zorlu süreçte yapmasınlar. El altında tuttukları damacanaları piyasaya salsınlar lütfen. 2 ay kadar üretici firmalarımız maliyet artışından dolayı kapalı kaldı. Geçici çözüm olarak damacananın daha incesini üretmeye başladılar. Bunların da diğer damacanalar gibi 70 dolum ömrü var. Bu 70 dolum damacana üzerindeki numara ve barkodlar ile takip ediyor" diye konuştu.