: Vatandaş, damacana su fiyatlarına gelen zamlar sonrası arıtma cihazlarına yöneldi

31.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:15

4 kişilik bir ailenin yıllık ambalajlı su tüketim faturası ortalama 2 bin TL'ye yaklaştığı belirtiliyor. Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "4 kişilik bir ailenin haftalık su tüketimini 2 damacana olarak düşünürsek yıllık su faturası markalara göre değişmekle birlikte bin 144 TL ile bin 917 TL arasında gerçekleşiyor. Tüketici, her yıl bu meblağı ödemek yerine bir kez alınacak kaliteli bir su arıtma cihazı ile musluğundan akan suyu içme suyuna çevirmeyi tercih ediyor" diye konuştu.

PAZAR YÜZDE 20 BÜYÜYECEK

"Her evin vazgeçilmezi olan suyun sağlıklı kaynaktan gelmesi ve sağlıklı şekilde saklanması önemlidir" diyen Korkusuz, hem ekonomik hem de sağlıklı su isteyenlerin tercihlerinin, su arıtma cihazına kaydığını, 2020 içinde su arıtma cihazı olan ev sayısının yüzde 20 artacağını öngördüklerini söyledi.

"SU ARITMA CİHAZI ALIRKEN NSF BELGESİ OLUP OLMADIĞINI MUTLAKA SORUN"

Su arıtma cihazı alırken marka tescil belgesi, hizmet yeterlilik belgesi ve NSF belgesi olup olmadığının mutlaka sorulması gerektiğinin altını çizen Korkusuz, merdiven altı markaların giderek arttığını bu firmalarla, kaliteli firmaların belgeler ve satış sonrası hizmet noktasından ayrıldığını sözlerine ekledi.

SASUDER Başkanı Orhan Korkusuz su arıtma cihazı almak isteyenlere bir takım hatırlatmalarda da bulunarak, "Damacanalardaki kullanılan BPA'nın (Bisphenol-A) kanser başta olmak üzere pek çok hastalık yaptığına dair araştırma sonuçları paylaşılmaya başlayınca vatandaş da doğal olarak plastik malzemeden korkmaya başladı. Arıtma cihazlarının içinde de plastik kullanılmaktadır. Bu plastiğin kanser yapmadığına dair NSF belgesi olması gerekir. Su arıtma cihazı alırken NSF belgesi olup olmadığını mutlaka sorun. Önemli bir diğer soru da, tüm malzemenin ve yedek parçalarının NSF belgesine sahip olup olmadığıdır. Tüketiciyi yanıltmaya çalışan bazı merdiven altı firmalar birkaç parçaya aldıkları belgenin tüm cihaz için geçerli olduğunu söyleyebilir. Tüketici bir konuda mutlaka dikkatli olmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA

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