Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi
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Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi

10.10.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.10.2020 13:54

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, mental problemlerle uğraşan ve en son sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in iyileşme yolunda olduğunu duyurduğu, yürekleri ısıtran bir fotoğrafını paylaştı.

37 yaşındaki West, Cuban'ın yardımıyla bir rehabilitasyon tesisine girmişti. Cuban'ın, West'in Dallas sokaklarında para için dilendiği bir fotoğrafının viral hale gelmesinin ardından eski oyuncuyu yanına aldığı ve aile üyeleriyle yeniden bir araya gelmesi için onu bir otel odasına yerleştirdiği bildirilmişti.

Cuban, o zamandan beri West'in rehabilitasyonu ve iyileşmesi için her türlü masrafı karşılayacağını söylemişti.

"İLK ADIMLARINI ATMIŞ BULUNUYOR"

Cuban, şu anda daha iyi bir hayata doğru ilerleyen West'in bir fotoğrafını Twitter'da şu tweet ile paylaştı:

"Bayanlar ve baylar, size Delonte West'i takdim ediyorum. Daha çok, çok uzun bir yolu var, ama ilk adımlarını atmış bulunuyor ve bu adımları da sevgi ve desteğiniz için teşekkür olarak hepimizle paylaştı."

NBA'de sekiz sezon oynamış olan eski NBA guardının, uzun süredir bipolar depresyonla savaştığı biliniyordu.

West, kariyerinde maç başına 9.7 sayı, 3.6 asist ve 2.9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi
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