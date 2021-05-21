Dalaman'da "Sporla Hayat Değişiyor" projesi kapsamında okullara spor malzemeleri verildi
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Dalaman'da "Sporla Hayat Değişiyor" projesi kapsamında okullara spor malzemeleri verildi

Dalaman'da 'Sporla Hayat Değişiyor' projesi kapsamında okullara spor malzemeleri verildi
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Spor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, "Sporla Hayat Değişiyor" projesi kapsamında okullara, çeşitli spor malzemelerinin dağıtımı yapıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, "Sporla Hayat Değişiyor" projesi kapsamında okullara, çeşitli spor malzemelerinin dağıtımı yapıldı.

Dalaman Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından dağıtılan tenis malzemelerini alan öğrenciler, ilk antrenmanını Dalaman tenis kortlarında yaptı.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, projeyi kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneğin olarak kaymakamlık ve belediye ile "Sporla Hayat Değişiyor" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Uluslararası düzeyde başarılı sporcuların yetişmesini hedeflediklerini aktaran Güldoğan, "Tüm bu tesislerin daha anlamlı olabilmesi için sporculara ihtiyaç var. Bu bir başlangıç, bundan sonra da bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Bu proje sayesinde ve bundan sonra yapılacak diğer çalışmalarla birlikte inşallah ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil edecek sporcuların yetişeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da projeye belediye olarak her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

Dalaman Atatürk Spor Salonunda yapılan spor malzemesi dağıtım törenine Güldoğan ve Karakuş'un yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Can Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Alaattin Hakan Semerci ve okulların temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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