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Dalaman'a 4 adet tenis kortu yapımı için imzalar atıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi'ne Spor Toto'nun desteğiyle Dalaman Belediyesi tarafından yapılacak olan tenis kortları ve soyunma odası yapımı için Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dalaman Belediyesi tarafından protokol imzalandı.

Dalaman'a 4 adet tenis kortu yapımı için imzalar atıldı
24.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:58

Muğla'nın Dalaman ilçesi'ne Spor Toto'nun desteğiyle Dalaman Belediyesi tarafından yapılacak olan tenis kortları ve soyunma odası yapımı için Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dalaman Belediyesi tarafından protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş arasında 4 adet tenis kortu ve 1 adet 2'li soyunma odası yapımı için protokol imzaları atıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Spor Toto'nun desteğiyle ilçemize Dalaman Belediyesi tarafından yapılacak olan 4 adet Tenis Kortu ve 1 adet 2'li soyunma odası yapımı için Dalaman Belediye Başkanımız Muhammet Karakuş ile protokolü bugün imzaladık. Halkımızın ve gençlerimizin kullanabilmesi için tenis kortlarının faaliyete girmesi için çalışmalara en kısa sürede başlanacak. Daha önce aynı alanda Belediyemiz tarafından yapılan 50x70 ebatlarında sentetik Futbol Sahasını bugün teslim aldık.Dalamanlı sporcularımızın hizmetine sunduk. Şimdi 4 adet tenis kortu ve soyunma odalarının protokolünü imzaladık.En kısa sürede bitirilerek hizmete açılacaktır. Burada ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapacağımız kalitede yapılacak tenis kortları ilimiz ve Dalaman ilçemiz için büyük önem taşımaktadır. Ben bu konuda spora ve gençlere büyük önem veren Belediye Başkanımız Karakuş'a teşekkür ediyorum.Ayrıca Dalaman Spor Salonumuzun bakım onarımı için ödeneğimiz çıktı.Yakın zamanda ihalesini yapacağız.Dalaman ve tüm ilçelerimizde yatırımlarımız devam ediyor"dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür eden Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ise, "Gençlerimize kazandırılacak olan yeni spor tesislerimiz ve soyunma odalarımız için bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Kurumlar arasında işbirliğine büyük önem veriyoruz. Dalamanımızın turizmde gelişmesi için spor yatırımlarının önemine inanıyoruz. Yaptığımız girişimler sonucu Spor Toto kaynakları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze tahsisli alanda Sentetik Futbol Sahasını bitirdik bugün teslim ettik.4 adet Tenis Kortu ve soyunma odalarını da bir an önce bitirip teslimini yapacağız inşallah. Dalamanımıza gençlerimiz ve sporun gelişmesi için hayırlı ve uğurlu olsun. Bize destek veren Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Milletvekillerimize,İl Başkanımıza ve Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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