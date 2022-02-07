Daimi hak mahrumiyeti nedir? Daimi hak mahrumiyeti cezası ne demek? Hak mahrumiyeti cezası kararı ne anlama geliyor, kimlere verilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada skandal bir paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Daimi hak mahrumiyeti nedir, cezası ne demek? Daimi hak mahrumiyeti cezası kararı nedir? Daimi hak mahrumiyeti cezası ne demektir?

DAİMİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI NEDİR?

Kişinin, resmi müsabakalarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir.

Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası on beş günden az, üç yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası, sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.

DERYA BÜYÜKUNCU HAK MAHRUMİYETİ CEZASI MI ALDI?

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir."

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." ifadelerini kullandı ve Türkiye Yüzme Federasyonunca sporcu hakkında daimi hak mahrumiyeti kararı verilen belgeyi paylaştı.

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