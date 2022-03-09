DAİB üyesi firmalar şubatta 194,9 milyon dolarlık ihracat yaptı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalar, şubat ayında 194 milyon 887 bin dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, şubat ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 153 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Birliğin şubat ayı ihracatı 194 milyon 887 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl şubat ayında yurt dışına 133 milyon 649 bin dolarlık sanayi ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı ayda sanayide yüzde 4,6'lık artışla 139 milyon 81 bin dolarlık, tarımda ise 37 milyon 972 bin dolarlık dış satım yaptı.

Şubat'ta madencilik sektörü ihracatı 11 milyon 139 bin dolardan 17 milyon 833 bin dolara çıktı.

Söz konusu ayda mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 12 milyon 930 bin dolar olarak gerçekleşti. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 4 milyon 70 bin dolarlık, yaş meyve sebzede 8 milyon 659 bin dolarlık, meyve sebze mamullerinde ise 7 milyon 36 bin dolarlık ihracat yapıldı.

En çok ihracat Irak'a

Birliğin şubat ayı ihracatı ülke bazında değerlendirildiğinde, 38 milyon 491 bin dolarla Irak'ın ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ülkeyi 12 milyon 623 bin dolarla İran, 10 milyon 141 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 8 milyon 780 bin dolarla Almanya, 8 milyon 222 bin dolarla Çin izledi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, "İhracatın ülke ekonomisine güçlü şekilde katkısı sürüyor. Geride bıraktığımız 2021 yılında ülke ihracatımızda 225 milyar dolarla rekor kırmıştık. Biz de DAİB olarak bu rekora 2,5 milyar dolarlık ihracatla katkı sağladık." dedi.

Tanrıver, daha fazla ihracat için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.