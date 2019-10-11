DAİB'e yeni hizmet binası yapılacak

11.10.2019 20:16

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) yeni hizmet binası yapılacağı bildirildi.

DAİB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, DAİB'in yeni hizmet binası yapım sözleşmesi, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver tarafından imzalandı.

Sözleşme kapsamında, inşaatına bu ay başlanacak ve 5 bin metre kare kapalı alan üzerine yapılacak yeni hizmet binasının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAİB Başkanı Tanrıver, 1937 yılında kurulan ve ilk ihracatçı birliği olan DAİB'in bölgedeki ihracatçılar başta olmak üzere yaklaşık 7 bin aktif ihracatçı firmaya hizmet sunduğunu belirtti.

Ülke ve bölge kalınması açısından ihracatın önemli olduğunu vurgulayan Tanrıver, "Her geçen gün yeni firmalar ihracata başlamakta ve ihracat ailesi giderek büyümekte. Bu doğrultuda, ihracatçılarımıza bizim gibi kurum ve kuruluşların hizmet standartlarının daha da artırılması ve iyileştirilmesi gerekmekte. Mevcut hizmet binamız bu anlamda yetersiz kalmakta. İnşallah, yapımına başlayacağımız Birliğimiz yeni hizmet binamız, ihracatçılarımıza daha nitelikli ve iyi hizmet verebilmemize imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Tanrıver, yeni hizmet binasının 1. Organize Sanayi Bölgesi içinde sanayici ve üreticinin hemen yanı başında olacağını aktardı.

Yeni hizmet binasında çok amaçlı konferans ve toplantı salonları ile Eximbank ofisi gibi tek merkezde ihracatçılara etkin hizmet sağlayacaklarını belirten Tanrıver, şunları kaydetti:

"Yapılacak yeni hizmet binası bölgemizin ve ihracatçı firmalarımızın tüm ihtiyacını karşılayacak ve uzun yıllar hizmet verecek şekilde tasarlanıp planlandı. Teknolojik alt yapıya sahip binada hep birlikte tüm firmalarımıza daha güzel hizmetler yapacağız. Yeni hizmet binamız ihracatçılarımıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA