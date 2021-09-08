Daha yeni sahneye çıkmıştı! Aslan'ın genç yeteneği Barış Alper, ameliyat olacak
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Daha yeni sahneye çıkmıştı! Aslan'ın genç yeteneği Barış Alper, ameliyat olacak

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Sarı-Kırmızılılar'ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, ameliyat masasına yatıyor. İskoçya ile oynanan maçta sağ elinde kırık tespit edilen Barış'ın ameliyat olacağı belirtildi.

Avrupa Ligi'ndeki Randers karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna giren ve taraftarın beğenisini toplayan Barış Alper Yılmaz'ın, Ümit milli takımın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edildiği ve ameliyata alındı ifade edildi.

Daha yeni sahneye çıkmıştı! Aslan'ın genç yeteneği Barış Alper, ameliyat olacak

Galatasaray, Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı planlandı."

Daha yeni sahneye çıkmıştı! Aslan'ın genç yeteneği Barış Alper, ameliyat olacak
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Daha yeni sahneye çıkmıştı! Aslan'ın genç yeteneği Barış Alper, ameliyat olacak - Haberler Spor
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