Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
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Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu

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Türkiye ve Kanada arasında İHA üretiminde kritik önem taşıyan askeri teknoloji ihracatında sıcak bir gelişme yaşandı. Kanada, Türkiye'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'ların Dağlık Karabağ'da kullanıldığı gerekçesiyle, askeri teknoloji ihracatı iznini iptal etti.

Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların gösterdiği başarı uluslararası arenada farklı sonuçlara yol açmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferde de pay sahibi olduğu savunulan araçlarla ilgili Kanada'dan kritik bir karar geldi.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında İHA ve SİHA'ların Dağlık Karabağ'da kullanıldığı iddialarını araştırmak için askeri teknoloji ihracatına ara verilmişti. Araştırmasını tamamlayan Kanada, insansız hava aracı üretimi kapsamındaki askeri teknoloji ihracatı iznini iptal etme kararı aldı.

"DIŞ POLİTİKAMIZA UYMUYOR"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, söz konusu kararın İHA ve SİHA'ların Dağlık Karabağ'da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine alındığını söyledi. Bakan Garneau, "Bu durum Kanada'nın dış politikası ya da Türkiye'nin taahhütlerine uymamaktadır" dedi.

ERDOĞAN: YERLİSİNİ ÜRETTİK

Türkiye'nin ana İHA üreticilerinden Baykar ve TUSAŞ, silahlı ve silahsız insansız hava araçları için Kanadalı yapımcı Wescam'in elektro-optik (EO) ve kızılötesi (IR) kamera sistemlerini kullanıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada'nın geçtiğimiz yıl ekim ayında ihracata ara vermesi üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle, İHA'larımızın bazılarında kullandığımız kameraya maalesef Kanada ambargo uyguladı. Biz, ASELSAN'da yerlisini ürettik. İHA'larımıza taktık, yolumuza devam ettik. Bununla da kalmadık, aynı kameraların daha iyisini yapmak için projeyi başlattık."

Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:10:05. #1.15#
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