Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek
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Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek

09.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:52

Elektrik faturalarında vatandaşı çileden çıkartacak tebliğ yayımlandı. Buna göre elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi keyfi harcamaları 5 yıl elektrik faturalarına eklenecek. Böylece vatandaşın faturası kabaracak.

Pandemi ve ekonomik kriz yüzünden işsiz kalan, geliri düşen halk elektrik faturasını ödemekte zorluk yaşarken, elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi keyfi giderlerinin faturalara eklenmesi yönünde karar alındı. Karara göre, elektrik dağıtım şirketlerinin yıl içinde yaptıkları temsil ve ağırlama giderleri, üye oldukları derneklere ödedikleri aidatlar, verdikleri ilanların giderleri gibi tüketiciyi ilgilendirmeyen birçok harcama vatandaşın ödediği elektrik faturalarına yansıtılacak. Sözcü'de yer alan habere göre, bu giderler arttıkça vatandaşın ödeyeceği fatura da kabaracak.

5 YIL SÜRECEK

Elektrik Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi ile Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi hakkındaki iki ayrı tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. Her iki tebliğle, 2021 ila 2025 arasındaki 5 yıllık dönemde elektrik dağıtım şirketleriyle elektrik tedarik şirketlerinin yaptıkları masrafların vatandaşın faturasına ne şekilde yansıtılacağı belirlendi. Tarifelere ilişkin teknik hesaplama yöntemleri her 5 yılda bir yeniden açıklanıyor.

Tebliğe göre dağıtım ve tedarik şirketlerinin yıl içinde yapacağı dernek aidat giderleriyle temsil ve ağırlama giderleri ve ilan giderleri elektrik faturalarına yüklenecek. Bu giderlerin yanı sıra şirketlerin yapacağı denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri, dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri, noter harcamaları gibi işletme giderleri yüzde 7 artırılarak fatura hesabına dahil edilecek. Bu giderlerin dışında şirketlerin yapacağı haberleşme, seyahat ve konaklama harcamaları ile personel yollukları, odalara ödedikleri aidatlar ve büro harcamaları da vatandaşın elektrik faturasına eklenecek.

EMO 2015'TE DAVA AÇMIŞTI

Dağıtım ve tedarik şirketlerinin bu giderlerinin 2015-2020 döneminde de faturalara yansıtılması için düzenleme çıkarılmış, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bu harcamaların elektrik dağıtım ve tedarik hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli harcamalar olmadığı gerekçesiyle Danıştay'a dava açmıştı.

GİDER VATANDAŞA GELİR ŞİRKETE

Düzenlemeye göre, şirketlerin harcamaları elektrik faturasına dahil edilirken gelirlerinin büyük bölümü faturaya katılmıyor. Örneğin elektrik şirketleri tarafından açılan davalardan elde edilen gelirlerin yarısı şirkete bırakılıp kalan yarısı olumlu anlamda tarifeye yansıtılırken dava giderlerinin tamamı yüzde 7 artırımla faturaya ekleniyor.

Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek
Haber Yorumları (83)
EMRE: Devlet ise buna hiç bir şekilde bir şey demiyor mu? Genel seçim yaklaşıyor. . .
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BİTTİ BİTER: eveet ne acıdırki deniz bitti kerize devam kolelileğe selam az kaldı kerizlikten köleliğe ama olan herkese olacak birazda bunları biz yapıyoruz ey halkım araba almak ev almak tan başka hedefi olamayan bir toplumun köle de kerizde olması çok olağandır neyse çok uzar gider ama anlatamam anlatsam uygulatamam sadece uzulurum vesselam
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LANET OLSUN: bir akpli olarak illallah ettik bir daha oy felan yok size yazıklar olsun
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