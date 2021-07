Dadı ne zaman çekildi? Dadı konusu ne? Dadı dizisi oyuncuları kimler?

DADI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dadı, Gülben Ergen, Haldun Dormen, Kenan Işık ve Seray Sever'in başrollerde oynadığı televizyon dizisi. ilk bölümü 5 Ocak 2001 Cuma akşamı Show TV'de ekrana geldi ve burada 23 Kasım 2001'e kadar yayımlandı. 19 Ocak 2002 Cumartesi gününden itibaren Star TV'de yayımlanmaya başladı, burada 28 Ekim 2002 Pazartesi günü yayımlanan 61. bölümde sona erdi. Toplam 3 sezon sürdü.

DADI KONUSU NEDİR?

"Dadı", ABD TV dizisi "The Nanny"nin Türkiye uyarlamasıdır.

Tüm bölümlerin uyarlanmasının ardından orijinal format The Nanny'de bulunmayan 5 yeni bölüm daha çekilmiştir. The Nanny'in hiçbir ülke uyarlamasında bulunmayan Dadı'nın ülkemize ait özgün bölümleri Tayfun Güneyer tarafından yazılmıştır. Bu 5 bölümde Melek ve Ömer'in evlilikten sonra yaşadıkları konu olmuştur.

Melek, yıllardan beri sevgilisinin gelinlik satan dükkânında tezgâhtar olarak çalışmakta ve evlilik hayalleri kurmaktadır. Bir gün sevgilisinin kendisinden ayrılmak istediğini öğrenir ve hayatı tamamen değişir. İşyerinden ayrılan Melek, tesadüfler sonucu eşini kaybetmiş olan zengin bir adamın, Ömer Giritli'nin üç çocuğuna bakmak üzere Dadı olarak işe girer. Çocuk yetiştirme konusunda pek de deneyimi olmayan Melek, kendisine çok yabancı bir ortamda, o güne kadar görmediği kurallar ve değişik bir yaşam biçimiyle karşı karşıya kalır.

UYARLANDIĞI ÖZGÜN DİZİ

Dadı, ABD yapımı Sitcom dizisi The Nanny (Türkçe anlamı: Dadı)'nin Türk uyarlamasıdır.[1] TriStar'ın televizyon bölümü tarafından CBS televizyon kanalı için üretilmiş olan bu TV dizisi, ABD'de 3 Kasım 1993 ile 12 Mayıs 1999 tarihleri arasında yayınlanmıştı. Türkiye'de Gülben Ergen'in oynadığı Dadı Melek karakteri Fran Fine, ABD'de Fran Drescher tarafından canlandırılıyordu. ABD'de 6 Sezon devam eden dizi 22-24'er dakikalık tam 146 bölümden oluşuyordu.

"Dadı"nın adaptasyonu yapılırken özgün formatından fazlaca sapmalar olmamıştır. Bölüm konuları, mekânlar, kamera hareketleri, çekim tekniği, kişilerin davranışları, karakterlerin toplumdaki konumları, kişilik çatışmaları vb. neredeyse tıpatıp aynı kalmıştır. Sadece konunun geçtiği kentler ve kişilerin adları değiştirilmiş gibi durmaktadır. Zaten "Dadı"nın her bölümünün sonunda jenerik yazıları akarken hangi orijinal "The Nanny" bölümünün uyarlaması olduğu ve ilişkili bilgiler verilmiştir. İki dizi arasındaki ufak tefek farklardan biri "The Nanny"deki basmakalıp Yahudi karakterler ve onlarla ilgili espriler, "Dadı"da 'kenar mahalle' tipleri ve onların esprileriyle yer değiştirmiştir. Diğer bir fark da Türk dadı Gülben Ergen'in, meslektaşı Fran Drescher'e oranla biraz daha sempatik kalmasıdır, zira "The Nanny"deki Fran karakterinin genizden gelen sesiyle çok rahatsız edici(tabii ki bilerek kurgulanmış) bir konuşma tarzı vardır.

2001- 2002 DADI

Dadı, 5 Ocak 2001 - 23 Kasım 2001 tarihleri arasında Show TV'de yayımlanmıştır. 19 Ocak 2002 tarihinden itibaren Star TV'de yayımlanmaya başlamıştır. 25 Mayıs 2002 Cumartesi günü Melek'in anneannesi Dadı dizisinde konuk oluyor. 30 Mart 2001 Cuma günü Ercüment Doğan, Dadı dizisinde konuk oluyor. 28 Ekim 2002 tarihinde 3. sezona başladıktan 5 bölüm sonra eski tadı vermeyince sessizce yayından kaldırılıyor. Dizi toplam 3 sezon 61 bölüm sürdü.

DİZİDEKİ KARAKTERLER

Ana karakterler

• Gülben Ergen (Dadı Melek)

• Kenan Işık (Ömer Giritli)

• Sinem Kobal (Dilara)

• Haldun Dormen (Uşak Pertev)

• Seray Sever (Suzan)

• İlkay Saran (Melek`in annesi, Mualla)

• Yaşar Abravaya (Tolga)

• Gökçe Uzuner (Duygu)

• Tanju Tuncel (Melek`in Annannesi)

• Ercan Süt

• Alp Emre Kököz

• Altuğ Yücel

Konuk oyuncular;

• Ulvi Alacakaptan (Konuk Oyuncu)

• Özden Özgürdal (Konuk Oyuncu)

• Paşhan Yılmazel (Pizzacı Çocuk)

• Defne Joy Foster

• Hande Yener

• Tarık Şerbetçioğlu

• Elçin Altındağ

• Sedat Mert

• Seher Terzi

• Candan Ünal

• Evren Alganatay

• Funda Cansever

• Hakan Yılmaz (Ayhan)

• Nazlı Altıntaş

• Özge Özder

• Ümit Olcay

• Sevgi Onat

• Yurdaer Okur

• Ufuk Karaali

• Selçuk Gürmeriç

• Tuncay Kaynak

• Tuğrul Arsever

• Jeyan Mahfi Tözüm

• Alkan Kızılırmak

• Doğan Tank

• Ceren Anakök

• Ekim Mağden

• Özgür Dağ

• Levent Sülün

• Arda Öziri

• Kahraman Sivri

• Parkan Özturan

• Güzin Usta

• Yusuf Atala

• Cüneyt Sayıl

• Sinan Alkan

• Özgür Özaslan

• Gültekin Tepe

• Sevinç Yıldız

• Barış Falay

• Oba Kalkancı

• Murat Taygur

• Mustafa Cankılıç

• Ayten Uncuoğlu

• Elif Ongan

• Selami Gülengil

• Özlem Özkızılcık

• Ercüment Doğan

• Ecrin Uçar

• Birtan Turan

• Oytun Öztamur

• Nedret Özbek

• Halil Can

• İlkay Altıntaş

• Ali Cağaloğlu

• Faruk Savun

• Ender Tarhan

• Hale Tübilek

• Başak Aliçavuşoğlu

• Şebnem Alakurt

• Süeda Çil

• Zuhal Topal

• Bilgen ökçen

• Oya Yağcı

• Meral Aral

• Mehmet Polat

• Burak Sarımola

• Ediz Mollaoğlu

• Emre Aksoy

• Murat Tayyar

• Muhammet Uzuner

• Tolga Yeter

• Vural Bingöl

• Atilla Engin

• Zeynep Ateşer

• Hale Akınlı

• Arzu Doğan

• Nihat Oktay

• Mehmet Taşdibi

• Ayta Sözer

• Atilla Yiğit

• Şendoğan Öksüz

• Taner Turan

• Arkın Gelenbe

• Bülent Polat

• İsmet Ay

• Ajda Pekkan (kendisi)