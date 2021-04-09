CW Enerji, gıda sektöründe de çatıları güneşle buluşturmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CW Enerji, gıda sektöründe de çatıları güneşle buluşturmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
CW Enerji, gıda sektöründe de çatıları güneşle buluşturmaya devam ediyor

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, gıda sektöründe faaliyet gösteren Güngör Zeytincilik fabrikasına 2802,8 kWp gücünde güneş enerji santralinin kurulumunu tamamladı.

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, gıda sektöründe faaliyet gösteren Güngör Zeytincilik fabrikasına 2802,8 kWp gücünde güneş enerji santralinin kurulumunu tamamladı. Projede, 325Wp gücünde 8624 adet güneş paneli kullanıldı.

Sektörlerinde en yeni teknolojileri geliştirmeye devam ettiklerini belirten CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, "Ülkemizin dört bir yanındaki fabrikaların çatılarını, GES ile donatmaya devam ediyoruz. Birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların çatısına güneş enerji santrali kuruyoruz. Bu kapsamda, uzun yıllardır gıda sektöründe faaliyet gösteren Güngör Zeytincilik ile de güzel bir iş birliğine imza attık. Fabrika çatısına 2802,8 kWp gücündeki santrali tamamladık. Bu projemizde 325Wp gücünde 8624 adet güneş paneli kullanıldı" dedi.

İnsanoğlunun yaşamını daha sürdürülebilir kılabilmek için duyarlı davranarak yeni teknolojiler sunduklarını dile getiren Yılmaz, akıllı panel sistemleri ile kullanıcıların karşılaşabileceği sorunlara yepyeni çözümler sunduklarını kaydetti. - ANTALYA

CW Enerji, gıda sektöründe de çatıları güneşle buluşturmaya devam ediyor
CW Enerji, gıda sektöründe de çatıları güneşle buluşturmaya devam ediyor
CW Enerji, gıda sektöründe de çatıları güneşle buluşturmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Acun Ilıcalı Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CW Enerji, gıda sektöründe de çatıları güneşle buluşturmaya devam ediyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:04:26. #1.16#
title