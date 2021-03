CVC Coin nedir? Güncel Civic (CVC) Coin yorum ve grafiği

Civic bugünkü fiyatı ₺3,30 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺469.815.246 TRY. Civic son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #138, piyasa değeri ₺2.207.806.739 TRY. Dolaşımdaki arz 670.000.000 CVC coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

CVC COİN NEDİR?

CVC, bireylere ve işletmelere kişisel kimlik bilgilerini kontrol etmek ve korumak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayan blok zinciri tabanlı bir kimlik yönetimi çözümüdür.

Platform, kullanıcılara kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sunarak kimlik doğrulama hakkında düşünme şeklimizi değiştirecek ve aynı zamanda aşırı miktarda kişisel bilgiyi kullanmalarına gerek kalmadan çok çeşitli hizmetlere erişmelerine izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Civic'in kimlik doğrulama çözümü, kimlik kullanımını gerçek zamanlı olarak yetkilendirmek için dağıtılmış defter teknolojisini kullanır ve kullanıcı tarafından yetkilendirildikten sonra Civic ortaklarıyla az miktarda bilgi paylaşmak için kullanılır.

\ Diğer bazı kimlik yönetimi hizmetlerinin aksine, Civic kullanıcıları tüm hassas verilerini mobil cihazlarında depolar. Kullanıcılar, Civic uygulaması aracılığıyla bir biyometrik imza sağlayarak belirli kişisel verilerin paylaşımına izin verebilir.

Civic ekosistemi, Civic katılımcıları arasında, örneğin bir müşteri ve hizmet sağlayıcı arasında kimlikle ilgili işlemlerin kapatılması için kullanılan, Civic token (CVC) olarak bilinen benzersiz bir fayda belirteci tarafından etkinleştirilir.

Kullanıcılar, platform aracılığıyla bir hizmete kaydolmak veya yeni kullanıcıları tanıtmak gibi çeşitli görevleri tamamlamak için CVC jetonları kazanabilirken, doğrulayıcılar hizmet sağlayıcılar için belgeleri doğrulamak için CVC'ler kazanabilir.

Civic, bir önceki yıl satışta ilk madeni para teklifinin ( ICO ) ardından 2018'de piyasaya sürüldü .

Civic'in Kurucuları Kimlerdir?

Civic, 2015 yılında Vinny Lingham ve Jonathan Smith tarafından ortak kuruldu.

Vinny Lingham, 2016 yılında Shark Tank South Africa'da ortaya çıkan bir seri girişimcidir ve Newtown Partners ve Gyft olarak bilinen Güney Afrika merkezli bir yatırım fonu da dahil olmak üzere birçok önde gelen firmanın ortak kuruculuğunu yapan bir Google girişim destekli dijital kart platformu. Lingham, Civic'in CEO'sudur.

Jonathan Smith, platformun şu anki CTO'sudur ve bankacılık sektöründe 15 yıldan fazla deneyime sahiptir. Smith, Civic'teki görevinden önce, Deloitte MCS Limited ve HSH Nordbank da dahil olmak üzere önde gelen firmalarda çeşitli yöneticilik rollerinde bulunmuş ve Genpact Headstrong Capital Markets'ta küresel Platformlar başkanı olarak görev yapmıştır.

Kurucuların yanı sıra, Civic ekibinde üst düzey finans alanında yirmi yıllık deneyime sahip ve daha önce Guidebook ve Nextag'da CFO rolünü üstlenen COO Chris Hart da dahil olmak üzere çok sayıda başarılı kişi bulunuyor.

Resmi Civic LinkedIn sayfası şu anda çoğu San Francisco Körfez Bölgesi'nde bulunan 38 çalışanı listeliyor.

Civic'i Benzersiz Yapan Nedir?

Civic, kişisel bilgileri üzerinde tam kontrol sahibi olmaya devam ederken, kullanıcıların hizmet sağlayıcılarla kimliklerini doğrulamalarını kolaylaştırmak için oluşturulmuştur.

İnsan incelemesiyle birleştirildiğinde işletmelerin sahtekarlığı azaltmasına ve AML düzenlemeleri ve OFAC kurallarına uymaya devam etmesine yardımcı olan AI destekli doğrulama sistemini kullanarak işletmelerin kullanıcıları daha hızlı devreye almasına olanak tanır.

Aralık 2020 itibarıyla Civic'in iki ana ürünü var: Civic cüzdan ve Sağlık Anahtarı.

Civic cüzdan, Bitcoin (BTC) , Ethereum (ETH) ve USD Coin (USDC) dahil olmak üzere bir avuç popüler kripto para birimini saklamak için kullanılabilen bir mobil kripto para cüzdanıdır . Uygulama, dijital kimlik yönetimi çözümü olarak ikiye katlanıyor ve Coincover tarafından sağlanan 1 milyon dolarlık Bitcoin sigorta planından yararlanıyor.

Sağlık Anahtarı, Civic'in en yeni ürünüdür. Bu, işverenlerin çalışanların sağlık durumunu güvenli bir şekilde doğrulamasına, COVID19 enfeksiyonundan sonra işyerine dönecek kadar sağlıklı olduklarından emin olmalarına olanak tanıyan bir uygulamadır - örneğin antikorlar için pozitif test yapıyorlarsa veya aşılanmışlarsa. Bu, çalışanın mahremiyetinden ödün vermeden elde edilir.

Dolaşımda Kaç Civic (CVC) Parası Var?

Aralık 2020'nin sonlarından itibaren, dolaşımda olan tam olarak 670 milyon CVC jetonu var ve bu, maksimum 1 milyar CVC toplam arzının% 67'sini temsil ediyor. Mevcut dolaşım kaynağı, doğru veri panelinde bulunabilir.

Civic token satışı web sitesine göre , token satışında % 33'ü satılan toplam 1 milyar CVC basıldı; % 33'ü Civic tarafından alıkonulmaktadır; Teşvik ve ödüllere% 33 ayrılmıştır; ve kalan% 1 token satış maliyetlerini karşılamak için kullanıldı.

Aralık 2020 itibariyle, Civic'e tahsis edilen 330 milyon token dokunulmadan kaldı. Şu anda buradan izlenebilen çok imzalı bir Ethereum cüzdanında tutuluyor .

CVC Ağ Nasıl Güvende Tutulur?

Bir ERC-20 belirteci olarak CVC, yaygın olarak mevcut kullanımdaki en merkezi olmayan ve güvenli çalışma kanıtı (POW) ağlarından biri olarak kabul edilen Ethereum blok zinciri tarafından desteklenmektedir .

Zamanla, Ethereum olacak kademeli geçiş kanıtı hissesini rulo-üzerinden olan (POS) Ethereum 2.0 . Tamamlandıktan sonra, CVC belirteci ve ilgili işlemler bir doğrulama düğümleri ağı tarafından güvence altına alınacaktır.

Civic uygulaması aracılığıyla güvence altına alınan dijital kimlikler, müşterilerin verilerine erişimi kontrol etmek için kullandıkları kullanıcının kendi cihazı tarafından korunur.

Civic'i (CVC) Nereden Satın Alabilirsiniz?

CVC belirteci yüksek sıvı olan ve dahil olmak üzere değişim platformları onlarca işlem görebilir Binance , Coinbase Pro ve Huobi Küresel . En çok Tether (USDT ), Kore wonu (KRW) ve Bitcoin (BTC) karşısında işlem görür .