Cüneyt Köz: "Sonuna kadar Play-Off'u zorlayacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cüneyt Köz: "Sonuna kadar Play-Off'u zorlayacağız"

15.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:07
Cüneyt Köz:

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, 3-1 kazanılan Ankaraspor maçıyla ilgili olarak, "Hedefsiz kalmamak için iyi bir galibiyet oldu.

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, 3-1 kazanılan Ankaraspor maçıyla ilgili olarak, "Hedefsiz kalmamak için iyi bir galibiyet oldu. Sonuna kadar da Play-Off'u zorlayacağız" yorumunda bulundu.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Ankaraspor'u 3-1 yenen Bursaspor'da futbolcuların morali yerine geldi. Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, yayıncılı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Takımı rahatlatan golü attığım için mutluyum. Ama önemli olan üç puandı. Biz Bursaspor olarak iç saha, dış saha fark etmeksizin her maça üç puan için çıkıyoruz. İlk yarı iyi değildik. Ama beklenen geri dönüşü yaptık. Skoru da koruduk. Ankaraspor da can derdinde. Biz de hedefsiz kalmamak için iyi bir galibiyet oldu. Sonuna kadar da Play-Off'u zorlayacağız. Zor dönemden geçiyoruz. Hastalıklar ve sakatlıklar oldu. Farklı pozisyonlarda oynamak zorunda kalıyoruz. Bize yakışan mücadeleyi göstermeye çalışıyoruz. Bursaspor armasına yakışan oyunu da oynamaya devam edeceğiz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akbağ Aleyna Tilki Şevket Çoruh
Spor Erol Bulut Mesut Özil Bülent Uygun Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cüneyt Köz: "Sonuna kadar Play-Off'u zorlayacağız" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:08:29. #1.16#
title