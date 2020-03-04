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Cüneyt Köz: Önemli olan isimler değil, Bursaspor'dur

Bursaspor'un deneyimli savunmacısı Cüneyt Köz, oyunu 90 dakikaya yaymaları gerektiğine işaret etti. Köz, "Hedefimizden kopmadık, önümüzde 9 maç var. Hedefimiz seri yakalayabilmek. Biz bir takım olursak, hep birlikte mücadele edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur" dedi.

04.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:21

'un deneyimli savunmacısı , oyunu 90 dakikaya yaymaları gerektiğine işaret etti. Köz, "Hedefimizden kopmadık, önümüzde 9 maç var. Hedefimiz seri yakalayabilmek. Biz bir takım olursak, hep birlikte mücadele edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur" dedi.

Kaynak: Dugout

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