Cüneyt Köz: Önemli olan isimler değil, Bursaspor'dur

04.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:21

Bursaspor'un deneyimli savunmacısı Cüneyt Köz, oyunu 90 dakikaya yaymaları gerektiğine işaret etti. Köz, "Hedefimizden kopmadık, önümüzde 9 maç var. Hedefimiz seri yakalayabilmek. Biz bir takım olursak, hep birlikte mücadele edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur" dedi.