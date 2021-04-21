Cüneyt Köz: "Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm"
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Cüneyt Köz: "Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm"

Cüneyt Köz: 'Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da sağ ayak bileğinden ameliyat olan Cüneyt Köz, koltuk değnekleri ile bugünkü antrenmanı ziyaret etti.

Bursaspor'da sağ ayak bileğinden ameliyat olan Cüneyt Köz, koltuk değnekleri ile bugünkü antrenmanı ziyaret etti. Tecrübeli oyuncu, "Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. Çok çalışıp ve kendime dikkat edip en kısa sürede sahalarda olacağım" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sağ ayak bileğinden operasyon geçiren ve sahalardan en az 2 ay uzak kalacak olan Cüneyt Köz, koltuk değnekleri ile yeşil-beyazlı takımın bugünkü antrenmanını ziyaret etti. Oldukça moralli gözüken tecrübeli futbolcu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. Çok çalışıp ve kendime dikkat edip en kısa sürede sahalarda olacağım. Destekleriniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür çok ederim." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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