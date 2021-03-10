Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi

10.03.2021 00:48 | Son Güncelleme: 10.03.2021 08:11

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ev sahibi Dortmund'un 48.dakikada attığı golü VAR incelemesi sonucu öncesinde faul olduğuna karar vererek iptal etti ve penaltıya hükmetti.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı

VAR İNCELEMESİ SONUCU İLGİNÇ KARAR

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ev sahibi Dortmund'un 48.dakikada attığı golü VAR incelemesi sonucu öncesinde faul olduğuna karar vererek iptal etti ve penaltıya hükmetti.

Cüneyt Çakır'dan ilginç karar! Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

PENALTI KAÇTI AMA TEKRAR EDİLDİ

Kazanılan penaltıyı ise Haaland kaçırdı ardından Cüneyt Çakır penaltının kurallara uygun kullanılmadığını belirtti ve tekrar ettirdi. Haaland bu kez golü kaydetti.

Cüneyt Çakır'dan ilginç karar! Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi
Haber Yorumları (39)
MAÇ VERMEZLER ARTIK CÜNEYTE: türkiye gibi zanetti orayı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KOMPLEKSLİ OLUNCA BÖYLE OLUYOR: Sonunda birine denk gelecek farkında değil...
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
KARA: Cüneyt hoca bir iki yıl öne tarafsız kararlar veriyordu ancak son zamanlarda kendini dev aynasında gördü, türk futbolunda olumsuz kararlar vermeye başladı
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Bülent Ersoy Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ali Şansalan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:02:15. #1.16#
title