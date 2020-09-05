Cüneyt Çakır, Bosna Hersek-Polonya maçında düdük çalacak FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Bosna Hersek ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'a UEFA'dan Uluslar Ligi için görev geldi. Deneyimli hakem, Bosna Hersek ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup müsabakasında görev alacak.

ZENICA'DA OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

YARDIMCILARI DA NETLEŞTİ

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

50. MİLLİ MAÇI

Bu müsabaka ile Cüneyt Çakır, A Milli takımlar düzeyindeki 50. maçına çıkacak.

Kaynak: AA