Cüneyt Çakır, Bosna Hersek-Polonya maçında düdük çalacak
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Bosna Hersek ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.
05.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:13
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'a UEFA'dan Uluslar Ligi için görev geldi. Deneyimli hakem, Bosna Hersek ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup müsabakasında görev alacak.
ZENICA'DA OYNANACAK
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.
YARDIMCILARI DA NETLEŞTİ
Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
50. MİLLİ MAÇI
Bu müsabaka ile Cüneyt Çakır, A Milli takımlar düzeyindeki 50. maçına çıkacak.
Kaynak: AA