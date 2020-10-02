Cumhuriyet Üniversitesi ve ASELSAN arasında iş birliği anlaşması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhuriyet Üniversitesi ve ASELSAN arasında iş birliği anlaşması

02.10.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:45
Cumhuriyet Üniversitesi ve ASELSAN arasında iş birliği anlaşması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile ASELSAN arasında "Mutabakat Muhtırası" ve "Gizlilik Anlaşması" imzalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile ASELSAN arasında "Mutabakat Muhtırası" ve "Gizlilik Anlaşması" imzalandı.

İmza törenine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanı Prof. Dr. Sezai Elagöz, Program Müdürü Omca Karabay, Nanofotonik Uygulama ve Arş. Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlkay Demir ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Altuntaş katıldı.

Mutabakat Muhtırası ve Gizlilik Anlaşması ile ASELSAN ürün gamında bulunan veya gelecek planlamasında olan yarıiletken aygıtların MOCVD ile büyütülmesi ve karakterizasyonuna yönelik olarak tarafların iş birliği yapma olanaklarının araştırılması, bu konuda yapılacak görüşme ve çalışmalara zemin oluşturulması amaçlandı.

Ayrıca ASELSAN tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Nanofotonik Merkezi alt yapısında kullanılmak üzere yüksek hassasiyetli Tel Bağlama Cihazı hibe edildi. - SİVAS

Cumhuriyet Üniversitesi ve ASELSAN arasında iş birliği anlaşması
Cumhuriyet Üniversitesi ve ASELSAN arasında iş birliği anlaşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ayhan Bilgen Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Şehrazat Ebru Şallı Halil Sezai Hülya Avşar
Spor Babel Falcao Erol Bulut Eddie Newton Vincent Aboubakar
Daha Fazla Uefa Avrupa Rangers Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhuriyet Üniversitesi ve ASELSAN arasında iş birliği anlaşması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 15:53:20. #1.15#
title