Cumhuriyet Üniversitesi ve ASELSAN arasında iş birliği anlaşması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile ASELSAN arasında "Mutabakat Muhtırası" ve "Gizlilik Anlaşması" imzalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile ASELSAN arasında "Mutabakat Muhtırası" ve "Gizlilik Anlaşması" imzalandı.

İmza törenine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanı Prof. Dr. Sezai Elagöz, Program Müdürü Omca Karabay, Nanofotonik Uygulama ve Arş. Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlkay Demir ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Altuntaş katıldı.

Mutabakat Muhtırası ve Gizlilik Anlaşması ile ASELSAN ürün gamında bulunan veya gelecek planlamasında olan yarıiletken aygıtların MOCVD ile büyütülmesi ve karakterizasyonuna yönelik olarak tarafların iş birliği yapma olanaklarının araştırılması, bu konuda yapılacak görüşme ve çalışmalara zemin oluşturulması amaçlandı.

Ayrıca ASELSAN tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Nanofotonik Merkezi alt yapısında kullanılmak üzere yüksek hassasiyetli Tel Bağlama Cihazı hibe edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı