CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 27 Haziran Cuma bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 27 Haziran Cuma bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?
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Cumhuriyet altınının fiyatı ne kadar? Yatırımcılar, özellikle Reşat altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 27 Haziran 2025 Cuma tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ve cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

27 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Peki, 27 Haziran Cuma çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın saat 15:30 itibariyle yüzde -1,44 değer kaybederek 6782,18'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 27 Haziran Cuma bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın bugün ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 15:30 itibariyle yüzde -1,44 değer kaybederek 13564,36'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 15:30 itibariyle yüzde -1,44 değer kaybederek 27086,86'dan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 27 Haziran Cuma bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?Cumhuriyet altını ne kadar

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 15:30 itibariyle yüzde -0,99 azalarak 28186,68'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 27 Haziran Cuma bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?Reşat altını ne kadar

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 15:30 itibariyle yüzde -0,99 azalarak 29039,54'ten işlem görüyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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