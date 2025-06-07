CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI SON DAKİKA | 7 Haziran Cumartesi günü altında son durum ne? Tam ve Reşat altın ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI SON DAKİKA | 7 Haziran Cumartesi günü altında son durum ne? Tam ve Reşat altın ne kadar?
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CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI SON DAKİKA | 7 Haziran Cumartesi günü altında son durum ne? Tam ve Reşat altın ne kadar?
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7 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla, altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Yatırımcılar, özellikle Reşat altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 7 Haziran 2025 Cumartesi tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ve cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

7 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu gelişmeler, altın fiyatlarında kayda değer değişimlere yol açtı. Peki, 7 Haziran Cumartesi tam altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 23:58 itibariyle yüzde -1,28 değer kaybıyla 26963,21'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI SON DAKİKA | 7 Haziran Cumartesi günü altında son durum ne? Tam ve Reşat altın ne kadar?Tam ve Reşat altın ne kadar

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 23:58 itibariyle yüzde 1,26 artarak 28528,84'ten işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI SON DAKİKA | 7 Haziran Cumartesi günü altında son durum ne? Tam ve Reşat altın ne kadar?Cumhuriyet altını fiyatları

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 23:58 itibariyle yüzde 1,26 artarak 29392,06'dan işlem görüyor.
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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