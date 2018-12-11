Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Bütçe Konuşması - 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2019 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına konuşarak yeni sisteme vurgu yaptı. Oktay, Türkiye yeni yönetim sistemine, demokrasiyi güçlendirmek, karar alma ve uygulama mekanizmalarını hızlandırarak milletimize daha etkin hizmet vermek için geçmiştir. Bilindiği gibi Türkiye, 16 Nisan Halk oylamasında milletimiz tarafından kabul edilen Anayasa değişikliği ile yeni bir yönetim sistemine geçmiştir. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle ilk uygulamasını yaptığımız bu tarihi adımı, yeni reformlarla destekleyerek yolumuza devam edeceğiz? dedi.

KÜRESEL EKONOMİDE YAŞANAN GELİŞMELER

Fuat Oktay, 24 Haziran seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı kabinesini icraatlarından bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde, ilk 100 günlük gerçekleşmeleri ve ikinci 100 günlük hedefleri paylaşacağını açıklayan Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Türkiye artık küresel ekonomiye entegre olmuş, mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra finans sektöründe de önemli mesafeler kaydetmiştir. Bu başarı bizim küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri daha yakından takip etmemizi gerekli kılmaktadır. Küresel ticarette korumacı politikaların etkisiyle, 2018 yılı içerisinde global ekonomik aktivitede bir ivme kaybı gözlenmiştir. Sıkılaşan finansal koşullar ve jeopolitik gerginliklerle birlikte küresel büyüme tahminleri bu yıl için aşağı yönlü güncellenmiştir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gelişmeler ile Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlam olduğuna bir kez daha hep birlikte şahit olduk. Etkili koordinasyon ile yerinde, zamanında ve doğru yönde aldığımız önlemler ile ekonomimize yönelik tehditleri başarılı bir şekilde bertaraf ettik.'

AK Parti iktidarları döneminde uygulanan makroekonomik politikalar ve hayata geçirilen yapısal reformlar sayesinde Türkiye ekonomisine genel anlamda istikrar kazandırıldığını dile getirdi.

'MALİ DİSİPLİNE TAVİZ VERİLMESİ'

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, mali disiplinin önemine dikkat çekerek, 'Mali disiplinden taviz vermenin bedelini geçmişte fazlasıyla ödedik. Bizler, bu deneyimi bir daha asla yaşamamak üzere, bu alandaki tavrımızı kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. İktidarlarımız döneminde sürdürdüğümüz ihtiyatlı maliye politikaları, mali disipline verdiğimiz büyük önem, hayata geçirdiğimiz yapısal reformlar, kayıt dışılığı azaltma yönünde sürdürdüğümüz kararlı mücadele ile kamu mali dengelerimizde önemli iyileşmeler sağladık' dedi.

2019 YILI BÜTÇESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Fuat Oktay, 2019 Mali Yılı Bütçesi'nin özelliklerini şöyle anlattı

'Yeni Ekonomi Programı kapsamında bütçemizi, para politikasıyla eşgüdümlü olarak yürütecek; makroekonomik istikrarı koruma, mali disiplini sürdürme, cari dengeyi iyileştirme, enflasyonu düşürme, istihdamı artırma ve gelir dağılımını iyileştirme hedeflerimiz doğrultusunda uygulayacağız. AK Parti iktidarlarının uygulamaya koyduğu bütçelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi, daha önce de ifade ettiğim üzere bütçeden faize harcanan kaynakları azaltırken, doğrudan vatandaşlarımıza hizmet olarak yansıyacak sosyal desteklere, eğitime, sağlığa, tarımsal desteklere, mahalli idarelere ve yatırımlara ayrılan kaynakları sürekli artırmak olmuştur.

ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL KESİMLERE SAĞLANAN DESTEKLER

Oktay, sosyal yardımlar, eğitim, sağlık, sanayi teknoloji gibi alanlarda atılan adımlardan bahsederek şöyle konuştu

Sosyal yardımlar alanında yaptığımız çalışmalarla sosyal yardıma ve korunmaya ihtiyacı olan kesimlerimize yardım ve hizmetlerin sunulmasını, kimsesiz çocuklarımızın koruyucu, önleyici, eğitici hizmetlere ve aile sıcaklığını hissettirecek ortamlara kavuşmasını, engelli vatandaşlarımızın topluma sunulan tüm hizmetlerden yararlanmasını sağlamayı amaçladık. AK Parti iktidarlarımız döneminde çalışanlarımızın yaşam standartlarını sürekli gözeterek mali ve sosyal haklarında ciddi iyileşmeler ve kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artış sağladık. Yoksullukla mücadele de Dünyaya örnek olan başarılar elde ettik. Türkiye'de 2002 yılında yüzde 30 olan günlük 4,3 doların altında harcama düzeyi ile geçinen toplum kesimi oranını 2015 yılına gelindiğinde yüzde 1,58'e düşürerek dünyada yoksulluk oranlarını en fazla azaltan ülke olduk. Bütçemizde en yüksek payı yine eğitime ayırdık. AK Parti iktidarları döneminde eğitime ayırdığımız kaynakların artmasıyla birlikte okullaşma oranları arttı, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayılarında önemli düşüşler sağlandı. İktidar olarak sağlığa ayırdığımız kaynakları artırarak hem vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini yükselttik hem de sağlık hizmetlerini her bir vatandaşımız için daha ulaşılabilir hale getirdik. Cumhuriyetimizin hukuk devleti niteliğinin her anlamda daha da güçlendirilmesi ve demokratik standartlarımızın yükseltilmesi için önemli çalışmalar yaptık. Anayasa değişiklikleri yanında başta temel kanunlarımız olmak üzere tüm mevzuatımızı yeniledik. Türk Ceza Kanunu dahil önemli temel yasaları ülkemizin ve çağın ihtiyaçları dikkate alınarak demokratik hukuk devletinin gereklerine uygun bir biçimde yeniledik.

GÜVENLİK VE SAVUNMA VURGUSU

Fuat Oktay, güvenlik ve savunma ile ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı

'Türkiye terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde önemli bir strateji değişikliğine gitmiştir. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz 'olay kaynaklı operasyon'dan 'kesintisiz operasyon'a, savunmadan terörü kaynağından kurutma olarak tanımlayabileceğimiz yeni bir yapıya dönüşmüştür. Bu bağlamda mücadelemiz 'Terör bitene kadar bitmeyecektir. DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak, hudut güvenliğini sağlamak, Suriyeli göçmenlerin yurtlarına dönüşlerine yardımcı olmak ve bölgedeki sivillerin terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından, 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı başlatılmış ve 29 Mart 2017 tarihinde tamamlanmıştır.'

2017 YILININ EN ÇOK İNSANİ YARDIM YAPAN ÜLKESİ TÜRKİYE

Oktay, dış politika konusunda, 'Ülkemiz 2009-2018 yılları arasında 5 kıtada ve 54 ülkede, deprem, sel, kuraklık, kıtlık, yangın, aşırı yağışlar, kasırga ve iç karışıklıklar gibi afet ve acil durumlardan etkilenen insanlara yardım etmek üzere insani müdahale ve yardım çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar kapsamında yapılan Türkiye'nin uluslararası sivil koruma ve insani yardım faaliyetleri için toplamda yaklaşık 2 milyar ABD Doları harcanmıştır. 2018 Küresel İnsani Yardım raporuna göre Türkiye, ülke içi ve sınır dışında yaptığı 8 milyar ABD doları insani yardımla, 2017 yılında en çok insani yardım gerçekleştiren ülke olmuştur' değerlendirmesinde bulundu. Suriye meselesi, ülkemizin geleceği bakımından en hayati dış politika başlığı olarak, gündemimizdeki yerini korumaya devam ediyor.